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Украинцы приняли участие в забавном мировом флешмобе. Видео

Украинцы приняли участие в забавном мировом флешмобе. ВидеоЖители Мелитополя сняли смешную пародию

Жители Запорожской области приняли участие в мировом флешмобе и сняли забавный ролик, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.zp.ua

Так, мелитопольцы танцеали под песню рэперов Лил Пампа и Канье Уэста “I Love It”.

В качестве сценических костюмов ребята использовали клетчатые сумки, что выглядело довольно забавно.

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Предлагаем и вам посмотреть, что получилось:



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 Теги: украинцы, флешмоб

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Сегодня, 17:06 » Автор: Татьяна Ларина
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