В Сети показали нападения на инкассаторов в Одессе. Видео

Территория пребывания злоумышленников была окружена.



Из машины выбежали два человека, забрали из инкассаторской машины сумки с деньгами и скрылись с места преступления.



Об этом пишет



В Сети появилось видео с камер наружного наблюдения, на котором зафиксирован момент нападения на инкассаторов терминалов операторов мобильной связи в Одессе. Его в пятницу, 21 сентября, обнародовал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.



На видео видно, как из машины вышли два человека, забрали из инкассаторской машины сумки с деньгами и скрылись с места преступления.

В полиции Одесской области рассказали подробности операции по задержанию злоумышленников.



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»Во время розыска была проведена масштабная полицейская спецоперация, к которой были привлечены все силы и средства правоохранительных органов. Территория пребывания злоумышленников была окружена, в воздухе работали квадрокоптеры, которые проводили аэроразведку. В результате слаженных действий работники полиции задержали лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении данного преступления», сообщили в полиции.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Из машины выбежали два человека, забрали из инкассаторской машины сумки с деньгами и скрылись с места преступления.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net В Сети появилось видео с камер наружного наблюдения, на котором зафиксирован момент нападения на инкассаторов терминалов операторов мобильной связи в Одессе. Его в пятницу, 21 сентября, обнародовал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.На видео видно, как из машины вышли два человека, забрали из инкассаторской машины сумки с деньгами и скрылись с места преступления.В полиции Одесской области рассказали подробности операции по задержанию злоумышленников.»Во время розыска была проведена масштабная полицейская спецоперация, к которой были привлечены все силы и средства правоохранительных органов. Территория пребывания злоумышленников была окружена, в воздухе работали квадрокоптеры, которые проводили аэроразведку. В результате слаженных действий работники полиции задержали лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении данного преступления», сообщили в полиции.



