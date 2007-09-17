» » В Сети показали нападения на инкассаторов в Одессе. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети показали нападения на инкассаторов в Одессе. Видео

В Сети показали нападения на инкассаторов в Одессе. ВидеоТерритория пребывания злоумышленников была окружена.

Из машины выбежали два человека, забрали из инкассаторской машины сумки с деньгами и скрылись с места преступления.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

В Сети появилось видео с камер наружного наблюдения, на котором зафиксирован момент нападения на инкассаторов терминалов операторов мобильной связи в Одессе. Его в пятницу, 21 сентября, обнародовал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

На видео видно, как из машины вышли два человека, забрали из инкассаторской машины сумки с деньгами и скрылись с места преступления.
В полиции Одесской области рассказали подробности операции по задержанию злоумышленников.

Читайте также: Кадры вооруженного нападения на инкассаторов в Киеве. Видео

»Во время розыска была проведена масштабная полицейская спецоперация, к которой были привлечены все силы и средства правоохранительных органов. Территория пребывания злоумышленников была окружена, в воздухе работали квадрокоптеры, которые проводили аэроразведку. В результате слаженных действий работники полиции задержали лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении данного преступления», сообщили в полиции.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Видео, инкассатор, Одесса

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:06 » Автор: Едгар Букмирза
     280
     0

Похожие новости по теме

Кадры задержания напавших на сервис мобильной связи в Одессе. Видео Кадры задержания напавших на сервис мобильной связи в Одессе. Видео

Оперативные планы «Сирена» и «Гром» отменены.

Обнародованы кадры нападения на инкассаторов в Одессе. Видео Обнародованы кадры нападения на инкассаторов в Одессе. Видео

Нападавшие забрали сумку с деньгами.

Кадры вооруженного нападения на инкассаторов в Киеве. Видео Кадры вооруженного нападения на инкассаторов в Киеве. Видео

Неизвестные угрожали оружием.

В полиции поделились подробностями стрельбы в Одессе В полиции поделились подробностями стрельбы в Одессе

Злоумышленники при задержании устроили перестрелку и врезались в машину инкассаторов.

Кадры с места расстрела автомобиля инкассаторов под Запорожьем. Видео Кадры с места расстрела автомобиля инкассаторов под Запорожьем. Видео

Силовики застрелили одного из нападавших.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх