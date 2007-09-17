Раздел: Видеоновости
В Сети показали нападения на инкассаторов в Одессе. Видео
Территория пребывания злоумышленников была окружена.
Из машины выбежали два человека, забрали из инкассаторской машины сумки с деньгами и скрылись с места преступления.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В Сети появилось видео с камер наружного наблюдения, на котором зафиксирован момент нападения на инкассаторов терминалов операторов мобильной связи в Одессе. Его в пятницу, 21 сентября, обнародовал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
На видео видно, как из машины вышли два человека, забрали из инкассаторской машины сумки с деньгами и скрылись с места преступления.
В полиции Одесской области рассказали подробности операции по задержанию злоумышленников.
Читайте также: Кадры вооруженного нападения на инкассаторов в Киеве. Видео
»Во время розыска была проведена масштабная полицейская спецоперация, к которой были привлечены все силы и средства правоохранительных органов. Территория пребывания злоумышленников была окружена, в воздухе работали квадрокоптеры, которые проводили аэроразведку. В результате слаженных действий работники полиции задержали лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении данного преступления», сообщили в полиции.
Из машины выбежали два человека, забрали из инкассаторской машины сумки с деньгами и скрылись с места преступления.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В Сети появилось видео с камер наружного наблюдения, на котором зафиксирован момент нападения на инкассаторов терминалов операторов мобильной связи в Одессе. Его в пятницу, 21 сентября, обнародовал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
На видео видно, как из машины вышли два человека, забрали из инкассаторской машины сумки с деньгами и скрылись с места преступления.
В полиции Одесской области рассказали подробности операции по задержанию злоумышленников.
Читайте также: Кадры вооруженного нападения на инкассаторов в Киеве. Видео
»Во время розыска была проведена масштабная полицейская спецоперация, к которой были привлечены все силы и средства правоохранительных органов. Территория пребывания злоумышленников была окружена, в воздухе работали квадрокоптеры, которые проводили аэроразведку. В результате слаженных действий работники полиции задержали лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении данного преступления», сообщили в полиции.
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