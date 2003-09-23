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В Британии показали интересную модификацию трехколесного авто. Видео
Reliant Rialto превратили в гоночный автомобиль.
Перед вами трехколесный автомобиль Reliant Rialto - один из самых нелепых и медленных транспортных средств в мире. Можно ли сделать из него гоночный болид? Оказывается, можно. Главное, заменить двигатель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Место штатного силового агрегата занял мотор от супербайка Honda CBR1000 Hurricane мощностью 110 лошадиных сил. Он может раскручиваться до 12 тысяч оборотов! Его создателем и владельцем является англичанин Джордж Роджерс.
В отличие от экс-ведущего передачи Top Gear, Джереми Кларксона, который любит поиздеваться над микроавтомобилями Reliant, Джордж Роджерс осознанно подошел к выбору базы для будущего гоночного болида.
Гоночный Reliant Rialto, преемник знаменитого Reliant Robin, получил расширенные задние арки, спойлер на крыше и другие колесные диски. Он весит всего 500 килограммов, что обеспечивает неплохую разгонную динамику.
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Вот только поворачивать нужно по-прежнему довольно осторожно, ведь спереди всего одно колесо. Посмотрите на то, как этот малыш преодолевает трассу мероприятия Retro Rides Gathering 2018.
Перед вами трехколесный автомобиль Reliant Rialto - один из самых нелепых и медленных транспортных средств в мире. Можно ли сделать из него гоночный болид? Оказывается, можно. Главное, заменить двигатель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Место штатного силового агрегата занял мотор от супербайка Honda CBR1000 Hurricane мощностью 110 лошадиных сил. Он может раскручиваться до 12 тысяч оборотов! Его создателем и владельцем является англичанин Джордж Роджерс.
В отличие от экс-ведущего передачи Top Gear, Джереми Кларксона, который любит поиздеваться над микроавтомобилями Reliant, Джордж Роджерс осознанно подошел к выбору базы для будущего гоночного болида.
Гоночный Reliant Rialto, преемник знаменитого Reliant Robin, получил расширенные задние арки, спойлер на крыше и другие колесные диски. Он весит всего 500 килограммов, что обеспечивает неплохую разгонную динамику.
Читайте также: Чеченская свадьба закончилась массовой дракой. Видео
Вот только поворачивать нужно по-прежнему довольно осторожно, ведь спереди всего одно колесо. Посмотрите на то, как этот малыш преодолевает трассу мероприятия Retro Rides Gathering 2018.
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