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Масштабный пожар произошел в Центральном парке Винницы. Видео
В Центральном парке Винницы пожар: подозревают поджог
Сегодня, 23 сентября, около 14:30 (как отмечают очевидцы) в Центральном парке Винницы произошел крупный пожар. Загорелось помещение, которое использовалось зала игровых автоматов еще в советский период, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Vezha.vn.ua
По состоянию на 15:00 возле здания боролись с огнем сразу несколько отрядов пожарных. Несмотря на усилия пожарных, деревянное помещение быстро догорал и через несколько десятков минут фактически превратилось в пепелище.
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Присутствующие на месте пожарные пока не комментируют произошедшее, однако у пожара также находился директор КП "Винницязеленбуд" Игорь Любовский. По его словам, данное помещение уже давно не использовалось, а на этом месте якобы должны построить новый крупный объект. На вопрос о возможных причинах пожара, Игорь Любовский ответил: "поджог".
Сегодня, 23 сентября, около 14:30 (как отмечают очевидцы) в Центральном парке Винницы произошел крупный пожар. Загорелось помещение, которое использовалось зала игровых автоматов еще в советский период, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Vezha.vn.ua
По состоянию на 15:00 возле здания боролись с огнем сразу несколько отрядов пожарных. Несмотря на усилия пожарных, деревянное помещение быстро догорал и через несколько десятков минут фактически превратилось в пепелище.
Читайте также: В Киеве произошел масштабный пожар
Присутствующие на месте пожарные пока не комментируют произошедшее, однако у пожара также находился директор КП "Винницязеленбуд" Игорь Любовский. По его словам, данное помещение уже давно не использовалось, а на этом месте якобы должны построить новый крупный объект. На вопрос о возможных причинах пожара, Игорь Любовский ответил: "поджог".
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