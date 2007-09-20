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Раздел: Видеоновости  
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Масштабный пожар произошел в Центральном парке Винницы. Видео

Масштабный пожар произошел в Центральном парке Винницы. ВидеоВ Центральном парке Винницы пожар: подозревают поджог

Сегодня, 23 сентября, около 14:30 (как отмечают очевидцы) в Центральном парке Винницы произошел крупный пожар. Загорелось помещение, которое использовалось зала игровых автоматов еще в советский период, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Vezha.vn.ua

По состоянию на 15:00 возле здания боролись с огнем сразу несколько отрядов пожарных. Несмотря на усилия пожарных, деревянное помещение быстро догорал и через несколько десятков минут фактически превратилось в пепелище.

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Присутствующие на месте пожарные пока не комментируют произошедшее, однако у пожара также находился директор КП "Винницязеленбуд" Игорь Любовский. По его словам, данное помещение уже давно не использовалось, а на этом месте якобы должны построить новый крупный объект. На вопрос о возможных причинах пожара, Игорь Любовский ответил: "поджог".

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 Теги: Винница, пожар

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Сегодня, 16:28 » Автор: Татьяна Ларина
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