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К МКС отправили японский грузовой корабль. Видео

К МКС отправили японский грузовой корабль. Видео Вместимость багажного отсека составляет около 5 тонн.

Япония осуществила успешный пуск ракеты Н-IIВ с космическим грузовиком Конотори-7 к Международной космической станции (МКС), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Пуск ракеты был произведен в 02:52 по местному времени (20:52 по киеву) с космодрома Танэгасима.

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Отмечается, что на борту Конотори-7 находится более пяти тонн различных грузов, в том числе и капсула, которая доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных на МКС.

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 Теги: МКС, Япония, корабль

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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