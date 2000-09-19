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Резонансное нападение на активиста в Одессе: новые детали. Видео

Резонансное нападение на активиста в Одессе: новые детали. ВидеоОдна из версий покушения связана с его общественной деятельностью.

Полиция рассматривает пять версий покушения на жизнь на одесского активиста и общественного деятеля Олега Михайлика в Одессе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Одесса.

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"Сейчас у следствия есть пять версий. Первая связана с его общественной деятельностью. Вторая связана с проблематикой по Золотому берегу. Третья версия связана с проблематикой успеха. Четвертая - личностные отношения. Пятая - неустановленными лицами из хулиганских побуждений ", - отметил главный полицейский Одесской области Дмитрий Головин.

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 Теги: Олег Михайлик, нападение

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Сегодня, 15:44 » Автор: Ирина Шевченко
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