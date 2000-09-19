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Победительница "Від пацанки до панянки" вышла замуж. Видео
Свадьбу пара организовала в родном Херсоне.
Финалистка второго сезона реалити «Від пацанки до панянки» и героиня сериалити «Пацанки. Новая жизнь» Ирина Слюнько сыграла свадьбу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Ира и Витя вместе учились в школе. Встретилась влюбленные недавно, на пляже, и сначала пацанка не узнала бывшего одноклассника. «Судьба так распорядилась, что мы встретились у моря. И у того же моря Витя сделал мне предложение», – рассказывает героиня сериалити Нового канала «Пацанки. Новая жизнь».
Свадьбу пара организовала в родном Херсоне. Подругами невесты стали Галя Полудневич и Юля Чайка (героини сериалити «Пацанки. Новая жизнь»). Также на празднике присутствовали пацанки из разных сезонов шоу - Татьяна Коцюба, Дариана Семидоцкая и Екатерина Дремова.
Читайте также: Победительница «Від пацанки до панянки» получила 100 тысяч
«В Херсоне о моей свадьбе еще долго будут все гудеть, – говорит Ира. – Потому что где вы еще увидите невесту, которая в платье танцует брейк. Кстати, оно у меня было очень дорогое и пышное. Но, если честно, мне было неудобно, и долго пробыть в платье я не смогла. Поэтому около десяти вечера сняла и его, и чулки, остальное время веселилась, как нормальный человек».
Финалистка второго сезона реалити «Від пацанки до панянки» и героиня сериалити «Пацанки. Новая жизнь» Ирина Слюнько сыграла свадьбу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Ира и Витя вместе учились в школе. Встретилась влюбленные недавно, на пляже, и сначала пацанка не узнала бывшего одноклассника. «Судьба так распорядилась, что мы встретились у моря. И у того же моря Витя сделал мне предложение», – рассказывает героиня сериалити Нового канала «Пацанки. Новая жизнь».
Свадьбу пара организовала в родном Херсоне. Подругами невесты стали Галя Полудневич и Юля Чайка (героини сериалити «Пацанки. Новая жизнь»). Также на празднике присутствовали пацанки из разных сезонов шоу - Татьяна Коцюба, Дариана Семидоцкая и Екатерина Дремова.
Читайте также: Победительница «Від пацанки до панянки» получила 100 тысяч
«В Херсоне о моей свадьбе еще долго будут все гудеть, – говорит Ира. – Потому что где вы еще увидите невесту, которая в платье танцует брейк. Кстати, оно у меня было очень дорогое и пышное. Но, если честно, мне было неудобно, и долго пробыть в платье я не смогла. Поэтому около десяти вечера сняла и его, и чулки, остальное время веселилась, как нормальный человек».
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