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В Сети показали известны причины взрыва "Молота". Видео

В Сети показали известны причины взрыва "Молота". ВидеоВо время боя взорвался миномет "Молот".

Среди причин взрывов "Молота" называют - двойную подзарядку, и боевое повреждения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

На передовой во время боя взорвался миномет "Молот" и ранил двух украинских воинов.

По данным штаба Операции Объединенных Сил, разрыв мины в стволе произошел из-за ненадлежащей подготовки боеприпаса к стрельбе.

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Миномет украинского производства "Молот" взрывается уже не впервые - за два года его использования произошло 8 разрывов.
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Вчера, 23:45 » Автор: Едгар Букмирза
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Причины взрыва еще устанавливаются.

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