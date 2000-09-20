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В Сети показали приготовление "кричащих сосисок". Видео

В Сети показали приготовление "кричащих сосисок". Видео При жарке сосисок возник необычный звук.

В интернете становится популярным ролик, где показан процесс приготовления «испуганных» сосисок. Видео опубликовал пользователь под ником ok, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Он показывает зрителям, как нужно подходить с юмором к жарке продуктов на сковороде. В какой-то момент автор ролика начинает трясти посуду, и сосиски, катаясь по металлической поверхности, издают необычные звуки, напоминающие непрерывные детские крики.

Ролик под названием «Испуганные сосиски» за день набрал более 530 тысяч просмотров. Некоторые пользователи написали в комментариях, что их буквально заворожил «стон» колбасных изделий.

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«Как будто миллионы сосисок внезапно закричали от ужаса и внезапно замолчали. Я боюсь, что случилось что-то страшное»,— пошутил один из зрителей. «Просто избавьте их от страданий», - попросил другой.

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 Теги: сосиски, звук

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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