Знаменитый актер прыгнул с вертолета. Видео

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Уилл Смит опубликовал кадры с вершины вулкана. Видео Актер с группой поднялся к самому кратеру действующему вулкану и снял это на видео.