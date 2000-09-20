» » Знаменитый актер прыгнул с вертолета. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Знаменитый актер прыгнул с вертолета. Видео

Знаменитый актер прыгнул с вертолета. Видео Уилл Смит необычно отпраздновал свой юбилей.

Знаменитый голливудский актер Уилл Смит (звезда фильмов "Люди в черном", "День Независимости", " Я - легенда" и др. - Прим.Ред.) вчера, 25 сентября, очень оригинально отметил свой 50-й день рождения. Актер решился на экстремальный прыжок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Звезда Голливуда совершил банджи-прыжок в ущелье Гранд-Каньона. Речь идет о разновидности "тарзанки": Уилл Смит выпал в пропасть с вертолета на скорости до 120 км/ч. На земле за этим шоу наблюдали родственники и друзья актера.

Читайте также: В Сети показали приготовление "кричащих сосисок". Видео

Видео прыжка актер выложил в своем Youtube-канале. На кадрах видно, что Уилл Смит очень волновался перед своим прыжком, но в итоге все завершилось благополучно.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Уилл Смит, прыжок

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     237
     0

Похожие новости по теме

Уилл Смит опубликовал кадры с вершины вулкана. Видео Уилл Смит опубликовал кадры с вершины вулкана. Видео

Актер с группой поднялся к самому кратеру действующему вулкану и снял это на видео.

Опубликован сингл официальной песни чемпионат мира по футболу. Видео Опубликован сингл официальной песни чемпионат мира по футболу. Видео

Композиция, в записи которой также приняли участие актер Уилл Смит и албанский певица Эра Истрефи, получила название Live It Up.

Известный голливудский актер попал в серьезное ДТП. Видео Известный голливудский актер попал в серьезное ДТП. Видео

В аварии сильно пострадали водитель и женщина.

Уилл Смит провел свидание с роботом Софией. Видео Уилл Смит провел свидание с роботом Софией. Видео

Робот отказала актёру в поцелуе.

Уилл Смит прыгнул со 100-метрового водопада в Африке. Видео Уилл Смит прыгнул со 100-метрового водопада в Африке. Видео

Голливудский актер признался, что мечтал об этом прыжке 20 лет.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх