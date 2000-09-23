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Снежный барс упал вместе с добычей с невероятной высоты. Видео

Снежный барс упал вместе с добычей с невероятной высоты. ВидеоСжав в смертельных объятиях добычу, хищник пролетел вниз 120 метров

В Гималаях путешественники сняли на видео, как снежный барс, охотясь на голубых баранов (бхарала), упал вместе с добычей с невероятной крутизны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Зверь вцепился в свою жертву настолько сильно, что не заметил пропасти. Сжав в смертельных объятиях свою добычу, хищник пролетел десятки метров, ударяясь о заснеженные скалы. Видео жесткого падения зверя с высоты 120 метров запечатлел путешественник из Индии Кирти Раджан Наяк.

По информации автора ролика, после невероятного падения хищник остался жив. И во время экстремального спуска не выпустил свою добычу из цепких когтей. Со слов очевидца драматичного момента, баран падения не пережил.

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Снежные барсы, или ирбисы, живут в труднодоступных местах – скалистое высокогорье приучило хищников к жестким условиям выживания. Они могут высоко прыгать и избегать травм из-за гибких мышц и толстой кожи, что делает их непревзойденными охотниками даже в суровых условиях.

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 Теги: снежный барс, животные

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Сегодня, 01:15 » Автор: Татьяна Ларина
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