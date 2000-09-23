Раздел: Видеоновости
Нападение на инкассаторов в Одессе сняли на камеру. Видео
Преступники пока не найдены.
В распоряжении журналистов оказалась видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на инкассаторов на ул. Софиевской.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Пушкинская.
На инкассаторов напали после того, как они вышли из автомобиля. Серьезно равнив одного из мужчин, преступники забрали его сумку и скрылись на светлой иномарке.
Напомним, вечером 28 сентября на ул. Софиевской обстреляли инкассаторов пункта обмена валют. Один получил ранение в стопу, второй - в бедро. Нападавшие похитили 3-3,5 млн грн. В городе был введен план «Сирена», преступники еще не найдены.
Читайте также: На Харьковщине совершено нападение на инкассаторов
Один из пострадавших инкассаторов, по словам врачей, уже готов к выписке домой. Второй - находится без сознания в тяжелом состоянии. Он потерял много крови, его ждет серьезная операция и долгое лечение. Пострадавшие находятся в горбольнице №11. Мужчины обеспечены всеми необходимыми медикаментами.
В распоряжении журналистов оказалась видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на инкассаторов на ул. Софиевской.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Пушкинская.
На инкассаторов напали после того, как они вышли из автомобиля. Серьезно равнив одного из мужчин, преступники забрали его сумку и скрылись на светлой иномарке.
Напомним, вечером 28 сентября на ул. Софиевской обстреляли инкассаторов пункта обмена валют. Один получил ранение в стопу, второй - в бедро. Нападавшие похитили 3-3,5 млн грн. В городе был введен план «Сирена», преступники еще не найдены.
Читайте также: На Харьковщине совершено нападение на инкассаторов
Один из пострадавших инкассаторов, по словам врачей, уже готов к выписке домой. Второй - находится без сознания в тяжелом состоянии. Он потерял много крови, его ждет серьезная операция и долгое лечение. Пострадавшие находятся в горбольнице №11. Мужчины обеспечены всеми необходимыми медикаментами.
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