Раздел: Видеоновости
Ученые создали робота, чистящего капусту. Видео
Устройство оснащено искусственным интеллектом.
В Соединенном Королевстве в Кембриджском университете создали робота, который умеет филигранно очищать кочан капусты от лишних листьев. Для этого железному кулинару требуется 27 секунд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
Назначение робота - помочь в подготовке продуктов к продаже или к готовке. До сих пор после сбора капусты от кочана вручную отделяли верхние листья. Чтобы автоматизировать нудный процесс, британские инженеры под руководством Луки Скимера создали механического чистильщика капусты.
Он состоит из нескольких модулей. Первый - камера, которая анализирует овощ, используя алгоритмы компьютерного зрения. С помощью электронного глаза робот находит кочерыжку. Чтобы задача была выполнена успешно, механического чистильщика обучали на сотнях фотографиях кочанов латука.
Читайте также: Верблюд показал свой нрав, сбросив всадника. Видео
Определив положение кочана капусты в пространстве, робот переворачивает ее. При этом за дело принимается другой модуль, представляющий собой руку-насос. С ее помощью робот отделяет верхние листья салата. Насос действует очень аккуратно и не разрушает свежие листья, убирая только пожухлые.
В Соединенном Королевстве в Кембриджском университете создали робота, который умеет филигранно очищать кочан капусты от лишних листьев. Для этого железному кулинару требуется 27 секунд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
Назначение робота - помочь в подготовке продуктов к продаже или к готовке. До сих пор после сбора капусты от кочана вручную отделяли верхние листья. Чтобы автоматизировать нудный процесс, британские инженеры под руководством Луки Скимера создали механического чистильщика капусты.
Он состоит из нескольких модулей. Первый - камера, которая анализирует овощ, используя алгоритмы компьютерного зрения. С помощью электронного глаза робот находит кочерыжку. Чтобы задача была выполнена успешно, механического чистильщика обучали на сотнях фотографиях кочанов латука.
Читайте также: Верблюд показал свой нрав, сбросив всадника. Видео
Определив положение кочана капусты в пространстве, робот переворачивает ее. При этом за дело принимается другой модуль, представляющий собой руку-насос. С ее помощью робот отделяет верхние листья салата. Насос действует очень аккуратно и не разрушает свежие листья, убирая только пожухлые.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
245
0
Также советуем посмотреть
- В Казахстане приготовили самый длинный шашлык в мире
- Неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
- Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве
- В Сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве
- Обаятельный тюлень покорил пользователей Сети
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
- "Добби свободен": в Сети шутят над снятием электронного браслета с Насирова
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба"
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
- Насирову разрешили снять электронный браслет
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
- «Л/ДНР» приходит в упадок
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
Оставьте свой комментарий