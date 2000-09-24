» » Ученые создали робота, чистящего капусту. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Ученые создали робота, чистящего капусту. Видео

Ученые создали робота, чистящего капусту. Видео Устройство оснащено искусственным интеллектом.

В Соединенном Королевстве в Кембриджском университете создали робота, который умеет филигранно очищать кочан капусты от лишних листьев. Для этого железному кулинару требуется 27 секунд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

Назначение робота - помочь в подготовке продуктов к продаже или к готовке. До сих пор после сбора капусты от кочана вручную отделяли верхние листья. Чтобы автоматизировать нудный процесс, британские инженеры под руководством Луки Скимера создали механического чистильщика капусты.

Он состоит из нескольких модулей. Первый - камера, которая анализирует овощ, используя алгоритмы компьютерного зрения. С помощью электронного глаза робот находит кочерыжку. Чтобы задача была выполнена успешно, механического чистильщика обучали на сотнях фотографиях кочанов латука.

Читайте также: Верблюд показал свой нрав, сбросив всадника. Видео

Определив положение кочана капусты в пространстве, робот переворачивает ее. При этом за дело принимается другой модуль, представляющий собой руку-насос. С ее помощью робот отделяет верхние листья салата. Насос действует очень аккуратно и не разрушает свежие листья, убирая только пожухлые.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: робот, капуста

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
     245
     0

Похожие новости по теме

Мультипликаторы создали робота с интересным навыком. Видео Мультипликаторы создали робота с интересным навыком. Видео

Новый робот от Disney называется Stickman.

Ученые создали самого вежливого робота в мире. Видео Ученые создали самого вежливого робота в мире. Видео

Необычная машина привлекла к себе внимание общественности.

В Ираке создали робота-убийцу. Видео В Ираке создали робота-убийцу. Видео

Разработка получила название AIrobot.

Китайцы изобрели «робота-богиню». Видео Китайцы изобрели «робота-богиню». Видео

Андроид очень похож на живую женщину,

Американские ученые создали робота, который умеет прыгать. Видео Американские ученые создали робота, который умеет прыгать. Видео

Робот-гепард обладает способностью бежать, определять перед собой препятствия и их преодолевать.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх