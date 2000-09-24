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СМИ показали видео момента ликвидации Захарченко. Видео

СМИ показали видео момента ликвидации Захарченко. ВидеоКамера засняла, как к ресторану подъехал кортеж Захарченко.

Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва в ресторане "Сепар" в оккупированном Донецке, в результате которого погиб главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко.

Видео опубликовано на канале Donbass Archives в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Сначала один охранник главаря "ДНР" зашел в помещение. За ним последовали Захарченко и его личный телохранитель Владислав Доценко, после чего прогремел мощный взрыв.

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Отметим, что следовавший за Захарченко "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев по прозвищу "Ташкент" остановился, пропустив вперед Наталью Волкову. Она является руководителем молодежного крыла организации "Оплот Донбасса". Она получила тяжелые ранения в результате взрыва, но осталась жива.

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 Теги: Видео, Захарченко, ликвидация

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Сегодня, 21:30 » Автор: Едгар Букмирза
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