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СМИ показали видео момента ликвидации Захарченко. Видео
Камера засняла, как к ресторану подъехал кортеж Захарченко.
Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва в ресторане "Сепар" в оккупированном Донецке, в результате которого погиб главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко.
Видео опубликовано на канале Donbass Archives в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Сначала один охранник главаря "ДНР" зашел в помещение. За ним последовали Захарченко и его личный телохранитель Владислав Доценко, после чего прогремел мощный взрыв.
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Отметим, что следовавший за Захарченко "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев по прозвищу "Ташкент" остановился, пропустив вперед Наталью Волкову. Она является руководителем молодежного крыла организации "Оплот Донбасса". Она получила тяжелые ранения в результате взрыва, но осталась жива.
Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва в ресторане "Сепар" в оккупированном Донецке, в результате которого погиб главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко.
Видео опубликовано на канале Donbass Archives в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Сначала один охранник главаря "ДНР" зашел в помещение. За ним последовали Захарченко и его личный телохранитель Владислав Доценко, после чего прогремел мощный взрыв.
Читайте также: Спасатели показали процесс ликвидации пожара в Ужгороде. Видео
Отметим, что следовавший за Захарченко "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев по прозвищу "Ташкент" остановился, пропустив вперед Наталью Волкову. Она является руководителем молодежного крыла организации "Оплот Донбасса". Она получила тяжелые ранения в результате взрыва, но осталась жива.
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