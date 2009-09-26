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Раздел: Видеоновости  
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На Японию обрушился мощный тайфун. Видео

На Японию обрушился мощный тайфун. ВидеоСтихия вызвала настоящий транспортный коллапс.

Юг Японии страдает от мощного тайфуна "Трами".

В Токио тайфун принес сильные ливни и сильный ветер скоростью 160 километров в час, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Вихрь срывает крыши и рекламные щиты, клонит деревья и переворачивает автомобили. Тайфун повредил и линии электропередач - в темноте целые районы.

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Стихия вызвала настоящий транспортный коллапс.

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 Теги: тайфун, Япония

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Сегодня, 11:56 » Автор: Ирина Шевченко
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