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В Ивано-Франковске автомобиль загорелся во время движения. Видео
Очевидцы сообщают, что водитель успел выскочить из автомобиля.
В Ивано-Франковске под мостом загорелся легковой автомобиль.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Курс.
Как сообщили в управлении ДСНС, на место выехало пожарное подразделение. Пожарные взялись тушить огонь. По их данным, никто не пострадал. Водитель успел покинуть автомобиль, который загорелся на ходу.
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По предварительной информации, пожар в отсеке двигателя могла произойти из-за короткого замыкания. На месте после пожарных будут работать эксперты, сообщила пресс-секретарь управления Светлана Бабушкина.
В Ивано-Франковске под мостом загорелся легковой автомобиль.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Курс.
Как сообщили в управлении ДСНС, на место выехало пожарное подразделение. Пожарные взялись тушить огонь. По их данным, никто не пострадал. Водитель успел покинуть автомобиль, который загорелся на ходу.
Читайте также: В Киеве во время движения загорелся автомобиль
По предварительной информации, пожар в отсеке двигателя могла произойти из-за короткого замыкания. На месте после пожарных будут работать эксперты, сообщила пресс-секретарь управления Светлана Бабушкина.
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