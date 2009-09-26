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В Ивано-Франковске автомобиль загорелся во время движения. Видео

В Ивано-Франковске автомобиль загорелся во время движения. ВидеоОчевидцы сообщают, что водитель успел выскочить из автомобиля.

В Ивано-Франковске под мостом загорелся легковой автомобиль.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Курс.

Как сообщили в управлении ДСНС, на место выехало пожарное подразделение. Пожарные взялись тушить огонь. По их данным, никто не пострадал. Водитель успел покинуть автомобиль, который загорелся на ходу.

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По предварительной информации, пожар в отсеке двигателя могла произойти из-за короткого замыкания. На месте после пожарных будут работать эксперты, сообщила пресс-секретарь управления Светлана Бабушкина.

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 Теги: Ивано-Франковск, пожар

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Сегодня, 12:53 » Автор: Ирина Шевченко
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