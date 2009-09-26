В Ивано-Франковске автомобиль загорелся во время движения. Видео

Очевидцы сообщают, что водитель успел выскочить из автомобиля.



В Ивано-Франковске под мостом загорелся легковой автомобиль.



Об этом пишет



Как сообщили в управлении ДСНС, на место выехало пожарное подразделение. Пожарные взялись тушить огонь. По их данным, никто не пострадал. Водитель успел покинуть автомобиль, который загорелся на ходу.



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По предварительной информации, пожар в отсеке двигателя могла произойти из-за короткого замыкания. На месте после пожарных будут работать эксперты, сообщила пресс-секретарь управления Светлана Бабушкина.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Ивано-Франковске под мостом загорелся легковой автомобиль.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Курс Как сообщили в управлении ДСНС, на место выехало пожарное подразделение. Пожарные взялись тушить огонь. По их данным, никто не пострадал. Водитель успел покинуть автомобиль, который загорелся на ходу.По предварительной информации, пожар в отсеке двигателя могла произойти из-за короткого замыкания. На месте после пожарных будут работать эксперты, сообщила пресс-секретарь управления Светлана Бабушкина.





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