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Дерзкое ограбление в Одессе сняли на камеру. Видео
Преступление было совершено днем в центре города.
В Одессе бандиты остановили авто и забрали деньги.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Odessa.online.
Мужчины на Audi догнали машину, которая остановилась на светофоре, подбежали, пробили колеса, разбили стекло и забрали 210 тысяч гривен.
Как установили правоохранители, бандиты – выходцы из Грузии, за которыми числится ряд разбойных нападений. Один их них задержан, двое находятся в розыске.
Читайте также: В Одессе устроили дерзкое ограбление миллионера. Видео
У задержанного изъяли оружие и автомобиль, на котором было совершено преступление.
На видео момент ограбления показан начиная с 01:50.
В Одессе бандиты остановили авто и забрали деньги.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Odessa.online.
Мужчины на Audi догнали машину, которая остановилась на светофоре, подбежали, пробили колеса, разбили стекло и забрали 210 тысяч гривен.
Как установили правоохранители, бандиты – выходцы из Грузии, за которыми числится ряд разбойных нападений. Один их них задержан, двое находятся в розыске.
Читайте также: В Одессе устроили дерзкое ограбление миллионера. Видео
У задержанного изъяли оружие и автомобиль, на котором было совершено преступление.
На видео момент ограбления показан начиная с 01:50.
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