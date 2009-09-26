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Раздел: Видеоновости  
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Дерзкое ограбление в Одессе сняли на камеру. Видео

Дерзкое ограбление в Одессе сняли на камеру. ВидеоПреступление было совершено днем в центре города.

В Одессе бандиты остановили авто и забрали деньги.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Odessa.online.

Мужчины на Audi догнали машину, которая остановилась на светофоре, подбежали, пробили колеса, разбили стекло и забрали 210 тысяч гривен.

Как установили правоохранители, бандиты – выходцы из Грузии, за которыми числится ряд разбойных нападений. Один их них задержан, двое находятся в розыске.

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У задержанного изъяли оружие и автомобиль, на котором было совершено преступление.

На видео момент ограбления показан начиная с 01:50.

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 Теги: ограбление, Одесса

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Сегодня, 17:35 » Автор: Ирина Шевченко
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