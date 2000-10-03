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Врачи назвали оптимальное количество сна в день. Видео

Врачи назвали оптимальное количество сна в день. Видео Слишком долгий сон опасен для здоровья.

Ты стараешься максимально выспаться , каждую свободную минутку посвятив сну? Но ты не знаешь, если слишком долго спать, то можно навредить своему здоровью. Вредная привычка способна стать провокатором некоторых заболеваний, спровоцировать физиологические и психологические расстройства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Риск преждевременной смерти повышается из-за долгого сна. Научные сотрудники Кильского университета сделали соответствующие выводы на основе исследований. Данные наблюдений представлены в издании Journal of American Heart Association.

Эксперты проанализировали показатели здоровья 3 млн человек с 1970 по 2017 годы. В итоге британские исследователи пришли к выводу, что сон, длящийся более 8 часов в сутки, повышает риск преждевременной смерти. На 44% долгий сон увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Также у таких людей фиксировались признаки апноэ – остановки дыхательных движений.

К удивительному выводу о негативном влиянии на здоровье не только недосыпания, но и слишком продолжительного сна пришли и японские ученые, проанализировавшие привычки 100 тысяч человек за 10 лет.

Исследователи из университета в Нагойе обнаружили, что самая высокая продолжительность жизни наблюдается у тех, кто спит ночью 7 часов. Меньшая - у тех, кто спит по 8 часов и больше. У людей, которые оставляют на сон меньше 4 с половиной часов, отмечается самая высокая угроза смерти.

И совершенно неожиданный факт: состояние здоровья у тех, кто спит более 7 с половиной часов, хуже, чем у тех, кто спит 6 с половиной.

Тем не менее, люди, которые спали более 8 часов в сутки, имели на 28% больше высокий риск развития болезней сердца. При этом данный риск был выше у женщин, чем у мужчин. Пока что ученые не могут точно сказать, почему избыток сна повышает вероятность возникновения сердечных заболеваний.

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По словам ученых, представления о том, что для наилучшего здоровья нужно спать по восемь часов в день, можно назвать ошибочными. Тот кто спит по шесть с половиной часов, может быть уверен, что не вредит себе.

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 Теги: сон, видео

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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