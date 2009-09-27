Раздел: Видеоновости
"Ну, отравили каких-то бомжей": Путин прокомментировал отравление Скрипаля. Видео
Скрипаля президент России назвал "подонком".
Президент России Владимир Путин, выступая на международном энергетическом форуме в Москве, прокомментировал дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Скрипаля президент России назвал "подонком" и "предателем Родины", а о пострадавших при покушении местных жителях (одна из них умерла) отозвался как о "бомжах".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Путин также подчеркнул, что "возня между спецслужбами не вчера родилась".
"Как известно, шпионаж и проституция - одна из важнейших профессий в мире? Ну и что?" - добавил президент.
4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.
30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили некую Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась "Новичком". Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.
Читайте также: Отравление Скрипаля: швейцарская лаборатория отреагировала на заявление Лаврова
Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров.
Президент России Владимир Путин, выступая на международном энергетическом форуме в Москве, прокомментировал дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Скрипаля президент России назвал "подонком" и "предателем Родины", а о пострадавших при покушении местных жителях (одна из них умерла) отозвался как о "бомжах".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Путин также подчеркнул, что "возня между спецслужбами не вчера родилась".
"Как известно, шпионаж и проституция - одна из важнейших профессий в мире? Ну и что?" - добавил президент.
4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.
30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили некую Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась "Новичком". Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.
Читайте также: Отравление Скрипаля: швейцарская лаборатория отреагировала на заявление Лаврова
Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
659
0
Также советуем посмотреть
- Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
- НАБУ вернуло в госбюджет огромную сумму
- Смешные ситуации, в которые могут попасть лишь коммунальщики
- Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
- Конфуз оленя под популярную песню насмешил весь мир
- Сеть в восторге от собаки, научившейся кататься на коньках
- В Константиновке полицейские задержали двух сепаратистов
- Ще один проросійський випад від Тимошенко
- В США трое медвежат устроили «рейд» по мусорным бакам
- Секрет Полішинеля від ГУР МОУ
- Российские военные насмешили «достижениями» во время учений
- «Самопомощь» и «Батькивщина» лоббируют ослабление санкций
- Подайте жалобную книгу
- Полярники насмешили мир фоткой лапши на 60-градусном морозе
- СМИ узнали о крупной партии американского оружия для Украины
- Главный вызов для украинцев
- Умора: депутата выгнали с работы из-за таблетки от кашля
- Накануне выборов в Украине активизировались российские спецслужбы
- Ошибка в анкете сделала из британки «террористку»
- Что намешано в чане путинского ада
- Болтающая по телефону собака стала звездой фотожаб
- Шесть мифов о рынке земли
- В США любопытный медвежонок забрел в квартирный комплекс
- Еще одного «миротворца» подвезли
- Российские спецслужбы планируют захваты церквей «радикалами», - СБУ
- Шахтеры перекрыли трассу в Донецкой области
- Мем «Неверный парень» получил новую жизнь
- Зачем Абхазии нужны казаки
- В России оконфузились с памятником наемникам «Л/ДНР»
- Окрім Тимошенко Нафтогаз не влаштовує Бойко
Оставьте свой комментарий