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"Ну, отравили каких-то бомжей": Путин прокомментировал отравление Скрипаля. Видео

"Ну, отравили каких-то бомжей": Путин прокомментировал отравление Скрипаля. ВидеоСкрипаля президент России назвал "подонком".

Президент России Владимир Путин, выступая на международном энергетическом форуме в Москве, прокомментировал дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Скрипаля президент России назвал "подонком" и "предателем Родины", а о пострадавших при покушении местных жителях (одна из них умерла) отозвался как о "бомжах".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Путин также подчеркнул, что "возня между спецслужбами не вчера родилась".

"Как известно, шпионаж и проституция - одна из важнейших профессий в мире? Ну и что?" - добавил президент.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили некую Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась "Новичком". Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

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Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров.

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 Теги: Скрипаль, Путин, Видео

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Сегодня, 20:28 » Автор: Едгар Букмирза
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