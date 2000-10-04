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Дженнифер Лопес опозорилась на собственном концерте. Видео

Дженнифер Лопес опозорилась на собственном концерте. Видео Певица упала прямо на сцене.

Популярная американская певица Дженнифер Лопес попала в курьезную ситуацию во время концерта в Лас-Вегасе. Артистка упала посреди сцены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.ua.

Видеозапись падения звезды опубликована на греческой фан-странице Лопес в Twitter.

49-летняя певица во время выполнения зажигательной композиции «Dance Again», решила поздороваться со своими поклонниками. Но у самого края сцены звезда внезапно упала.

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Лопес продемонстрировала, что может справиться с любой ситуацией. Звезда немедленно встала на ноги и продолжила петь. Более того, она не остановила песню и даже вовремя вступила при падении.

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 Теги: Дженнифер Лопес, падение

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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