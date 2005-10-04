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В Черкассах разваливается детская поликлиника. Видео

В Черкассах разваливается детская поликлиника. Видео Здание давно требует ремонта.

Старый деревянный пол, неутепленные стены, кабинеты без ремонта, отсутствие исправной канализации - так функционирует в Черкассах детская поликлиника №1 по улице Благовестная, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на provce.ck.ua.

Родители маленьких пациентов сообщают в соцсетях об ожиданиях на прием врача в полуосвещенную коридорах и на обшарпанных стульях.

Ежегодно детская поликлиника обслуживает около 15 000 пациентов.

"Сейчас работает лаборатория, работают врачи-педиатры, есть массажные кабинеты", - отметила заместитель директора по охране детства Елена Белецкая.

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За 38 лет существования коммунального учреждения капитальный ремонт провели на одном из четырех этажей. В прошлом году на ремонт поликлиники направили 979 тыс.грн.

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 Теги: Черкассы, детская больница

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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