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В Сети появился тизер украинского фильма "Захар Беркут". Видео
Премьера ленты запланирована на следующую осень.
Киностудия Film.ua Group поделилась первым тизером предстоящего исторического блокбастера "Захар Беркут", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
В основу сюжета "Захара Беркута" легла одноименная повесть Ивана Франко.
Действие картины разворачивается в Карпатах в XIII веке. Боярин Тугар Волк пытается узурпировать власть, но местные жители во главе со старейшиной Захаром Беркутом ему противостоят, поэтому он пытается достичь желаемого с помощью монгольского войска.
В "Захаре Беркуте" снялись Андрей Исаенко ("Киборги"), Олег Волощенко ("Сторожова застава"), Роберт Патрик ("Терминатор - 2: Судный день", "Крепкий орешек - 2"), Томми Флэнаган ("Сторожевые Галактики - 2", "Гладиатор"), Виктор Жданов ("Киборги") и другие.
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Премьера картины запланирована на 10 октября 2019 года.
Киностудия Film.ua Group поделилась первым тизером предстоящего исторического блокбастера "Захар Беркут", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
В основу сюжета "Захара Беркута" легла одноименная повесть Ивана Франко.
Действие картины разворачивается в Карпатах в XIII веке. Боярин Тугар Волк пытается узурпировать власть, но местные жители во главе со старейшиной Захаром Беркутом ему противостоят, поэтому он пытается достичь желаемого с помощью монгольского войска.
В "Захаре Беркуте" снялись Андрей Исаенко ("Киборги"), Олег Волощенко ("Сторожова застава"), Роберт Патрик ("Терминатор - 2: Судный день", "Крепкий орешек - 2"), Томми Флэнаган ("Сторожевые Галактики - 2", "Гладиатор"), Виктор Жданов ("Киборги") и другие.
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Премьера картины запланирована на 10 октября 2019 года.
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