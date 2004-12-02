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Скандал вокруг директора школы на Ровенщине набирает обороты. Видео

Скандал вокруг директора школы на Ровенщине набирает обороты. Видео Родители угрожают выгнать директора силой.

На Ровенщине суд восстановил в должности директора школы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

В селе Вербовка набирает обороты образовательный скандал.

Родители угрожают выгнать директора силой, потому что утверждают, что бил и обзывал детей и доводил до слез учителей.

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Сам руководитель все отрицает. Выполнить решение суда имеет право сельсовет.

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 Теги: скандал, школа, Ровенская область

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Сегодня, 09:06 » Автор: Ирина Шевченко
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