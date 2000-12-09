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Военные записали обращение к пленным морякам. Видео

Военные записали обращение к пленным морякам. ВидеоВоенные капелланы провели молебен.

В Мариуполе военнослужащие Объединенных сил присоединились к акции поддержки пленных украинских моряков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Как сообщили в ГПСУ, отмечая мужество и стойкость украинских воинов, находящихся в русском плену, на причале Мариупольского порта военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Военно-Морских Сил ВСУ провели акцию поддержки пленных украинцев.

Военные капелланы провели молебен за поддержание несокрушимого боевого духа пленных моряков, здоровье всех воинов Украины и их возвращение на Родину.

“Пограничники Мариупольского отряда морской охраны, Донецкого отряда и военнослужащие Военно-Морских Сил присоединяются к Всеукраинской акции в поддержку пленных собратьев! Ребята, вы настоящий пример патриотизма и отваги, с вами незыблемая вера и сила. Вместе победим! Слава Украине - Героям слава!” - прозвучало из уст военнослужащих, выполняющих задачи в районе операции Объединенных сил.

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25 ноября береговая охрана РФ открыто осуществила противоправные враждебные действия по отношению к корабельно-катерной группе украинского флота, что осуществляла переход к портам Мариуполя и Бердянска. Российская Федерация, распространив агрессию против Украины в морском пространстве, захватила и удерживает в плену 24 украинских моряка, среди которых есть тяжело раненые.

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 Теги: Военные, моряки, Видео

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Вчера, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
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