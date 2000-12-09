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Военные записали обращение к пленным морякам. Видео
Военные капелланы провели молебен.
В Мариуполе военнослужащие Объединенных сил присоединились к акции поддержки пленных украинских моряков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Как сообщили в ГПСУ, отмечая мужество и стойкость украинских воинов, находящихся в русском плену, на причале Мариупольского порта военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Военно-Морских Сил ВСУ провели акцию поддержки пленных украинцев.
Военные капелланы провели молебен за поддержание несокрушимого боевого духа пленных моряков, здоровье всех воинов Украины и их возвращение на Родину.
“Пограничники Мариупольского отряда морской охраны, Донецкого отряда и военнослужащие Военно-Морских Сил присоединяются к Всеукраинской акции в поддержку пленных собратьев! Ребята, вы настоящий пример патриотизма и отваги, с вами незыблемая вера и сила. Вместе победим! Слава Украине - Героям слава!” - прозвучало из уст военнослужащих, выполняющих задачи в районе операции Объединенных сил.
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25 ноября береговая охрана РФ открыто осуществила противоправные враждебные действия по отношению к корабельно-катерной группе украинского флота, что осуществляла переход к портам Мариуполя и Бердянска. Российская Федерация, распространив агрессию против Украины в морском пространстве, захватила и удерживает в плену 24 украинских моряка, среди которых есть тяжело раненые.
В Мариуполе военнослужащие Объединенных сил присоединились к акции поддержки пленных украинских моряков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Как сообщили в ГПСУ, отмечая мужество и стойкость украинских воинов, находящихся в русском плену, на причале Мариупольского порта военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Военно-Морских Сил ВСУ провели акцию поддержки пленных украинцев.
Военные капелланы провели молебен за поддержание несокрушимого боевого духа пленных моряков, здоровье всех воинов Украины и их возвращение на Родину.
“Пограничники Мариупольского отряда морской охраны, Донецкого отряда и военнослужащие Военно-Морских Сил присоединяются к Всеукраинской акции в поддержку пленных собратьев! Ребята, вы настоящий пример патриотизма и отваги, с вами незыблемая вера и сила. Вместе победим! Слава Украине - Героям слава!” - прозвучало из уст военнослужащих, выполняющих задачи в районе операции Объединенных сил.
Читайте также: Украинские футболисты записали обращение к фанатам. Видео
25 ноября береговая охрана РФ открыто осуществила противоправные враждебные действия по отношению к корабельно-катерной группе украинского флота, что осуществляла переход к портам Мариуполя и Бердянска. Российская Федерация, распространив агрессию против Украины в морском пространстве, захватила и удерживает в плену 24 украинских моряка, среди которых есть тяжело раненые.
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