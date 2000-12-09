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Ученые заметили серьезную проблему с мостом через Керченский пролив. Видео

Ученые заметили серьезную проблему с мостом через Керченский пролив. Видео Со временем ситуация только усугубляется.

Строящийся Керченский мост смещается, – утверждает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, ссылаясь на результаты космической съемки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

В частности, ведомство зафиксировало «несколько критических участков, где происходят процессы смещения»: одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

Первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи уверяет, что в случае с Керченским мостом спутниковые данные могут о многом рассказать:

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«Если «Гугл» может рисовать 3D-картинку с точностью до сантиметров, то почему мы не можем следить за стабильностью той или иной крупной конструкции в тех же измерениях».

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 Теги: Керчь, мост

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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