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Россия завозит военную технику в аннексированный Крым. Видео

Россия завозит военную технику в аннексированный Крым. Видео Очевидец записал перемещение военных из РФ на полуостров.

В Крым идет длинная колонна военной техники, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вголос.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter блогер под ником "Игорь Гиркин".

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"Керченский мост, 8 декабря", - говорится в подписи к видео.

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 Теги: Крым, военная техника

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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