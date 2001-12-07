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В Харькове на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. Видео
О пострадавших не сообщается.
В Харькове на ходу загорелся набитый пассажирами троллейбус.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Люди почувствовали сначала запах дыма внутри салона, потом увидели искры, а затем и открытый огонь. В салоне поднялась паника. Водитель остановил троллейбус, высадил людей, а сам полез на крышу отсоединять "рога" от контактной сети.
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Троллейбус тушили спасатели.
В Харькове на ходу загорелся набитый пассажирами троллейбус.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Люди почувствовали сначала запах дыма внутри салона, потом увидели искры, а затем и открытый огонь. В салоне поднялась паника. Водитель остановил троллейбус, высадил людей, а сам полез на крышу отсоединять "рога" от контактной сети.
Читайте также: На Виннитчине стая волков-мутантов терроризирует местных жителей. Видео
Троллейбус тушили спасатели.
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