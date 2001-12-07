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В Харькове на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. Видео

В Харькове на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. ВидеоО пострадавших не сообщается.

В Харькове на ходу загорелся набитый пассажирами троллейбус.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Люди почувствовали сначала запах дыма внутри салона, потом увидели искры, а затем и открытый огонь. В салоне поднялась паника. Водитель остановил троллейбус, высадил людей, а сам полез на крышу отсоединять "рога" от контактной сети.

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Троллейбус тушили спасатели.

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 Теги: Харьков, троллейбус, пожар

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Сегодня, 09:07 » Автор: Ирина Шевченко
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