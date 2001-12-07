В Харькове на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. Видео

О пострадавших не сообщается.



В Харькове на ходу загорелся набитый пассажирами троллейбус.



Об этом пишет



Люди почувствовали сначала запах дыма внутри салона, потом увидели искры, а затем и открытый огонь. В салоне поднялась паника. Водитель остановил троллейбус, высадил людей, а сам полез на крышу отсоединять "рога" от контактной сети.



Читайте также: На Виннитчине стая волков-мутантов терроризирует местных жителей. Видео



Троллейбус тушили спасатели.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Харькове на ходу загорелся набитый пассажирами троллейбус.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН Люди почувствовали сначала запах дыма внутри салона, потом увидели искры, а затем и открытый огонь. В салоне поднялась паника. Водитель остановил троллейбус, высадил людей, а сам полез на крышу отсоединять "рога" от контактной сети.Троллейбус тушили спасатели.





Загрузка...