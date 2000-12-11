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Netflix представил трейлер фильма с Беном Аффлеком. Видео

Netflix представил трейлер фильма с Беном Аффлеком. Видео Известный актер сыграет грабителя.

Режиссер картины - Джей Си Чендор, номинированный на "Оскар" за сценарий к фильму "Предел риска". Главные роли в картине исполнили Бен Аффлек, Оскар Айзек, Чарли Ханнэм, Гаррет Хедлунд и Педро Паскаль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Они играют бывших бойцов специального назначения, которые планируют ограбить самый жестокий картель в мире, расположенный на границе с Южной Америкой.

Но в ходе операции что-то идет не так. Ситуация выходит из-под контроля и бойцам приходится вступить в серьезную борьбу за выживание.

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Премьера фильма состоится на Netflix в марте 2019 года.

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 Теги: Netflix, Бен Аффлек, трейлер

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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