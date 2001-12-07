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В Сети показали трогательный ролик про ВСУ. Видео

В Сети показали трогательный ролик про ВСУ. ВидеоТакова реальность современной Украины.

В Украине сняли новое трогательное видео про украинскую армию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

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"Они уверяют, что у них тихо и не стреляют, говорят, что находятся в десятках километров от войны. А мы, преодолевая волнение, заставляем себя в это верить", - сказано в аннотации к видео.

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 Теги: сеть, Видео, ВСУ

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Сегодня, 20:16 » Автор: Едгар Букмирза
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