Раздел: Видеоновости
В сети появился вирус, способный украсть деньги за секунды. Видео
Владельцы PayPal счетов должны быть осторожны.
Вредоносное программное обеспечение для Android, замаскированное под оптимизатор работы батареи, в считанные секунды снимает со счета PayPal 1000 евро и отправляет их мошенникам. Троян был впервые обнаружен антивирусной компанией в ноябре 2018 года, а сообщила она об этом 11 декабря.
Программа является сторонним приложением, в официальном магазине Google Play ее нет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на racurs.ua.
После запуска вредоносное приложение закрывается, не предлагая никаких действий, и скрывает свой значок. Далее оно работает в двух направлениях. Первая функция вредоносного ПО - кража денег со счетов своих жертв в PayPal - требует активации специальных возможностей. Запрос выглядит как безобидное диалоговое окно, предлагающее «Включить статистику».
Если на устройстве установлено официальное приложение PayPal, вирус выдает уведомление, которое просит пользователя запустить его. Далее, если пользователь вошел в свой кошелек, деньги просто переводятся на адрес PayPal злоумышленников. Весь процесс занимает около пяти секунд, и его никак нельзя остановить. По умолчанию сумма, которую пытаются снять мошенники, составляет 1000 евро.
Читайте также: Новый вирус способен захватить ваш телефон за несколько секунд
Деньги не будут сняты только в том случае, если баланс PayPal недостаточен и если к учетной записи не подвязана платежная карта. При этом вредоносная программа активируется каждый раз, когда запускается приложение PayPal, то есть атака происходит неоднократно.
Вторая функция вредоносного ПО использует фишинговые экраны, расположенные поверх официальных приложений. То есть пользователь вводит данные своей карты не в то приложение, в которое думает, а отправляет злоумышленникам.
Кроме того, троян может контролировать sms-сообщения, получать доступ к телефонной книге и списку установленных приложений, совершать звонки, устанавливать и запускать программы и др.
В компании отметили, что нашли также пять похожих вредоносных программ в официальном магазине Google Play, которые предлагаются жителям Бразилии.
Вредоносное программное обеспечение для Android, замаскированное под оптимизатор работы батареи, в считанные секунды снимает со счета PayPal 1000 евро и отправляет их мошенникам. Троян был впервые обнаружен антивирусной компанией в ноябре 2018 года, а сообщила она об этом 11 декабря.
Программа является сторонним приложением, в официальном магазине Google Play ее нет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на racurs.ua.
После запуска вредоносное приложение закрывается, не предлагая никаких действий, и скрывает свой значок. Далее оно работает в двух направлениях. Первая функция вредоносного ПО - кража денег со счетов своих жертв в PayPal - требует активации специальных возможностей. Запрос выглядит как безобидное диалоговое окно, предлагающее «Включить статистику».
Если на устройстве установлено официальное приложение PayPal, вирус выдает уведомление, которое просит пользователя запустить его. Далее, если пользователь вошел в свой кошелек, деньги просто переводятся на адрес PayPal злоумышленников. Весь процесс занимает около пяти секунд, и его никак нельзя остановить. По умолчанию сумма, которую пытаются снять мошенники, составляет 1000 евро.
Читайте также: Новый вирус способен захватить ваш телефон за несколько секунд
Деньги не будут сняты только в том случае, если баланс PayPal недостаточен и если к учетной записи не подвязана платежная карта. При этом вредоносная программа активируется каждый раз, когда запускается приложение PayPal, то есть атака происходит неоднократно.
Вторая функция вредоносного ПО использует фишинговые экраны, расположенные поверх официальных приложений. То есть пользователь вводит данные своей карты не в то приложение, в которое думает, а отправляет злоумышленникам.
Кроме того, троян может контролировать sms-сообщения, получать доступ к телефонной книге и списку установленных приложений, совершать звонки, устанавливать и запускать программы и др.
В компании отметили, что нашли также пять похожих вредоносных программ в официальном магазине Google Play, которые предлагаются жителям Бразилии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
423
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
- Нарушили границы: Россия представила ЕСПЧ свою версию задержания моряков
- Забавные фотки, способные "вылечить" депрессию
- Порошенко встретится с генсеком НАТО
- Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
- Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
- Сеть насмешил охранник Путина, замаскировавшийся под оператора
- В Украину не пропустили более тысячи россиян
- Голлум из «Властелина колец» оригинально спародировал Терезу Мэй
- Парасюк поделился подробностями ДТП во Львове
- Начались учебные сборы с резервистами морской пехоты ВМС Украины
- Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления
- Сеть насмешил кот, позволивший себя «упаковать» для подарка
- Как погашение внешних госдолгов повлияет на курс гривны
- Захарову, сделавшую ремонт за счет телепрограммы, высмеяли фотожабами
- Добрі наміри, «жовті жилети» та переконливий Волкер
- Объявлено штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей
- Нью-Йоркская газета оконфузилась «пикантным» заголовком
- Минобороны уменьшит расходы на вооружения
- Савченко прекратит сухую голодовку
- Катя вже не з нами п’ять тижнів
- В Россию не пропустили более 280 граждан Украины
- В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
- Укрпочта предупредила о предстоящих задержках отправлений
- Нова стратегія миру та безпеки: ОПК країни
- У жены Семочко и ее дочери нашли гражданство РФ
- Соцсети подняли на смех истерику боевиков «ДНР» из-за дорогих яиц
- Об инновационном развитии
- Только треть опрошенных украинцев поддерживают введение военного положения
- Боевики повредили водопровод в Луганской области
Оставьте свой комментарий