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Итальянскую столицу накрыл густой ядовитый дым. Видео

Итальянскую столицу накрыл густой ядовитый дым. Видео Причиной стал пожар на местной свалке.

На городской свалке около Рима произошел масштабный пожар. Из-за этого итальянскую столицу заволокло токсичным дымом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.

Возгорание произошло приблизительно в десять утра, в зоне, где грузовики выгружают отходы. Пламя охватило сразу несколько строений.

Местные власти не исключают, что дым может быть токсичным. Так как на свалке перерабатывают пластик и прочий бытовой мусор.

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Чиновники призвали местных жителей закрыть окна и избегать любых действий на свежем воздухе в этом районе.

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 Теги: Рим, дым

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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