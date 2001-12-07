У берегов Новороссийска сел на мель теплоход из Африки. Видео

В результате ЧП никто не пострадал.



Ночью 12 декабря во время шторма под Новороссийском на мель вынесло африканское судно, на борту которого находился 21 человек.



Об этом сообщили в МВД России, пишет



"Теплоход Rio под флагом Того (порт приписки Ломе, Западная Африка) около 4:00 по Москве выбросило на мель в районе якорной стоянки №416 порта Новороссийск. На борту находился 21 человек, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.



Как сообщается, капитан запросил буксировку для прохода в порт, однако из-за сильного волнения, дождя и ветра - буксиры не смогли выйти к судну.



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Капитан корабля рассказал, что видимых повреждений корпуса и загрязнения моря нет. Эвакуация экипажа не требуется.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ночью 12 декабря во время шторма под Новороссийском на мель вынесло африканское судно, на борту которого находился 21 человек.Об этом сообщили в МВД России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф "Теплоход Rio под флагом Того (порт приписки Ломе, Западная Африка) около 4:00 по Москве выбросило на мель в районе якорной стоянки №416 порта Новороссийск. На борту находился 21 человек, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.Как сообщается, капитан запросил буксировку для прохода в порт, однако из-за сильного волнения, дождя и ветра - буксиры не смогли выйти к судну.Капитан корабля рассказал, что видимых повреждений корпуса и загрязнения моря нет. Эвакуация экипажа не требуется.





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