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У берегов Новороссийска сел на мель теплоход из Африки. Видео

У берегов Новороссийска сел на мель теплоход из Африки. ВидеоВ результате ЧП никто не пострадал.

Ночью 12 декабря во время шторма под Новороссийском на мель вынесло африканское судно, на борту которого находился 21 человек.

Об этом сообщили в МВД России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Теплоход Rio под флагом Того (порт приписки Ломе, Западная Африка) около 4:00 по Москве выбросило на мель в районе якорной стоянки №416 порта Новороссийск. На борту находился 21 человек, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

Как сообщается, капитан запросил буксировку для прохода в порт, однако из-за сильного волнения, дождя и ветра - буксиры не смогли выйти к судну.

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Капитан корабля рассказал, что видимых повреждений корпуса и загрязнения моря нет. Эвакуация экипажа не требуется.

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 Теги: теплоход из Африки, ЧП, Россия

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Сегодня, 14:42 » Автор: Ирина Шевченко
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