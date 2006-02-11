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Двойной суицид под Черновцами: свежие подробности. Видео

Двойной суицид под Черновцами: свежие подробности. ВидеоСейчас за жизнь 17-летнего парня борются медики.

На Буковине двое ребят прыгнули с крыши заброшенного здания. Их нашли случайно рано утром.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Один уже был без признаков жизни, второго пытаются спасти врачи. Правоохранители уверены - это самоубийство, ведь ребята оставили предсмертную записку.

Также, дополнительно стало известно, что юноши между собой дружили и обсуждали идею совершения самоубийства. Пострадавшие на учетах в правоохранительных органах и социальных службах не находились. Полицией изъяты записки, которые они оставили после своего поступка. Данные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. В полиции сообщили, что досудебное следствие продолжается.

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В отделе коммуникации отметили, что факт связи молодых людей с "группами смерти" и "суицидальными играми" не установлен.


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 Теги: двойное самоубийство, Черновицкая область

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Сегодня, 09:19 » Автор: Ирина Шевченко
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