Раздел: Видеоновости
Двойной суицид под Черновцами: свежие подробности. Видео
Сейчас за жизнь 17-летнего парня борются медики.
На Буковине двое ребят прыгнули с крыши заброшенного здания. Их нашли случайно рано утром.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Один уже был без признаков жизни, второго пытаются спасти врачи. Правоохранители уверены - это самоубийство, ведь ребята оставили предсмертную записку.
Также, дополнительно стало известно, что юноши между собой дружили и обсуждали идею совершения самоубийства. Пострадавшие на учетах в правоохранительных органах и социальных службах не находились. Полицией изъяты записки, которые они оставили после своего поступка. Данные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. В полиции сообщили, что досудебное следствие продолжается.
Читайте также: Фееричное ДТП: в России авто застряло между трамваями. Видео
В отделе коммуникации отметили, что факт связи молодых людей с "группами смерти" и "суицидальными играми" не установлен.
На Буковине двое ребят прыгнули с крыши заброшенного здания. Их нашли случайно рано утром.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Один уже был без признаков жизни, второго пытаются спасти врачи. Правоохранители уверены - это самоубийство, ведь ребята оставили предсмертную записку.
Также, дополнительно стало известно, что юноши между собой дружили и обсуждали идею совершения самоубийства. Пострадавшие на учетах в правоохранительных органах и социальных службах не находились. Полицией изъяты записки, которые они оставили после своего поступка. Данные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. В полиции сообщили, что досудебное следствие продолжается.
Читайте также: Фееричное ДТП: в России авто застряло между трамваями. Видео
В отделе коммуникации отметили, что факт связи молодых людей с "группами смерти" и "суицидальными играми" не установлен.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
94
0
Оставьте свой комментарий