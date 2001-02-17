В Харькове подростки ехали в метро с открытой дверью. Видео

Группа молодых людей устроила крайне опасные развлечения в метро.



В Харькове группа молодых людей провела своеобразную акцию «против подорожания в метро», проехавшись в метро с открытой дверью.



Видео акции участники опубликовали в интернете, пишет



Так, 16 февраля вечером около 20 парней забежали в вестибюль станции «Университет», перепрыгнули через турникеты и «нырнули» в переход, ведущий на «Держпром».



Потом они проехали несколько перегонов, открыв одну из дверей вагона поезда. На записи видно, что молодые люди стоят у края вагона и делают селфи на фоне стены тоннеля.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Харькове группа молодых людей провела своеобразную акцию «против подорожания в метро», проехавшись в метро с открытой дверью.Видео акции участники опубликовали в интернете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты Так, 16 февраля вечером около 20 парней забежали в вестибюль станции «Университет», перепрыгнули через турникеты и «нырнули» в переход, ведущий на «Держпром».Потом они проехали несколько перегонов, открыв одну из дверей вагона поезда. На записи видно, что молодые люди стоят у края вагона и делают селфи на фоне стены тоннеля.





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