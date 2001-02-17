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Раздел: Видеоновости  
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В Харькове подростки ехали в метро с открытой дверью. Видео

В Харькове подростки ехали в метро с открытой дверью. ВидеоГруппа молодых людей устроила крайне опасные развлечения в метро.

В Харькове группа молодых людей провела своеобразную акцию «против подорожания в метро», проехавшись в метро с открытой дверью.

Видео акции участники опубликовали в интернете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Так, 16 февраля вечером около 20 парней забежали в вестибюль станции «Университет», перепрыгнули через турникеты и «нырнули» в переход, ведущий на «Держпром».

Потом они проехали несколько перегонов, открыв одну из дверей вагона поезда. На записи видно, что молодые люди стоят у края вагона и делают селфи на фоне стены тоннеля.

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 Теги: Харьков, метро, опасные развлечения

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