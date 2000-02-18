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На кораблях израильского флота появятся взрывные дроны. Видео
Беспилотники будут работать по принципу камикадзе.
Во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на военно-морскую базу ВМС в Хайфе в кадр попала мобильная пусковая установка барражирующего боеприпаса (дрона-камикадзе) IAI Green Dragon, установленная на ракетный катер типа «Саар-4,5», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Дрон Green Dragon является гибридом крылатой ракеты и БПЛА. Производитель - концерн Israel Aerospace Industries.
Этот дрон весом 15 кг несет 3-килограммовую боеголовку и может поражать цели в радиусе 40-50 км, барражируя над ними до 90 минут. После запуска с мобильной пусковой установки аппарат способен в течение полутора-двух часов искать цель на расстоянии до 40 км, после чего приблизиться к ней и произвести подрыв. Точность попадания - один метр.
Система оснащена функцией по отмене задания на поражение для предотвращения потерь от «огня по своим». Дрон снабжен телеметрией для ручного управления при помощи компактного пульта. В кузове автомобиля HMMWV можно установить пусковую установку с 16 дронами Green Dragon.
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Кроме того, Green Dragon может быть установлен на кораблях различных классов - от патрульных катеров до океанских боевых кораблей.
Во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на военно-морскую базу ВМС в Хайфе в кадр попала мобильная пусковая установка барражирующего боеприпаса (дрона-камикадзе) IAI Green Dragon, установленная на ракетный катер типа «Саар-4,5», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Дрон Green Dragon является гибридом крылатой ракеты и БПЛА. Производитель - концерн Israel Aerospace Industries.
Этот дрон весом 15 кг несет 3-килограммовую боеголовку и может поражать цели в радиусе 40-50 км, барражируя над ними до 90 минут. После запуска с мобильной пусковой установки аппарат способен в течение полутора-двух часов искать цель на расстоянии до 40 км, после чего приблизиться к ней и произвести подрыв. Точность попадания - один метр.
Система оснащена функцией по отмене задания на поражение для предотвращения потерь от «огня по своим». Дрон снабжен телеметрией для ручного управления при помощи компактного пульта. В кузове автомобиля HMMWV можно установить пусковую установку с 16 дронами Green Dragon.
Читайте также: В США представили корабль, созданный по технологии стелс. Видео
Кроме того, Green Dragon может быть установлен на кораблях различных классов - от патрульных катеров до океанских боевых кораблей.
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