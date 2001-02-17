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В Сети показали, как веселятся коровы. Видео
Такое впечатление, что эта семейка выиграла миллион.
Когда представляешь себе корову, то в голове рисуется картинка, как животное неподвижно стоит и жует траву, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Но оказывается, они еще те резвушки. Только посмотрите на эту семейку.
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То ли их порадовала новая чесалка, то ли солнечная погода. Но выглядят они очень забавно!
Когда представляешь себе корову, то в голове рисуется картинка, как животное неподвижно стоит и жует траву, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Но оказывается, они еще те резвушки. Только посмотрите на эту семейку.
Читайте также: В киевском дворе за ночь сгорели сразу два автомобиля. Видео
То ли их порадовала новая чесалка, то ли солнечная погода. Но выглядят они очень забавно!
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