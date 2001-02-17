Конфликт вокруг стройки в Запорожье перерос в драку. Видео

Представители застройщика применили силу.



В воскресенье вечером, 17 февраля, возле парка Журналистов в Бородинском микрорайоне Запорожья собрались жители окрестных домов, в которых собираются построить новый жилой комплекс.



Территорию уже огородили забором и пригнали технику, пишет



Горожане выступают против незаконной застройки и пытаются защитить зову отдыха.



Накануне противостояние вышло на новый этап: представители фирмы застройщика, которых горожане называют «титушками», пустили слезоточивый газ. Одна из пострадавших даже вынуждена была обратиться в больницу с травмой глаз. Еще один местный житель получил удар ногой.



В запорожской Нацполиции сообщили, что за помощью обратились 7 жителей. Ведется проверка. Кроме того, правоохранители составили на застройщика админпротокол о нарушении режима тишины в населенном пункте.



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Напомним, на участке, несмотря на многочисленные протесты местных жителей, собираются построить комплекс «Comfort City». Жильцы считают, что стройка нанесет вред инфраструктуре. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В воскресенье вечером, 17 февраля, возле парка Журналистов в Бородинском микрорайоне Запорожья собрались жители окрестных домов, в которых собираются построить новый жилой комплекс.Территорию уже огородили забором и пригнали технику, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zanoza Горожане выступают против незаконной застройки и пытаются защитить зову отдыха.Накануне противостояние вышло на новый этап: представители фирмы застройщика, которых горожане называют «титушками», пустили слезоточивый газ. Одна из пострадавших даже вынуждена была обратиться в больницу с травмой глаз. Еще один местный житель получил удар ногой.В запорожской Нацполиции сообщили, что за помощью обратились 7 жителей. Ведется проверка. Кроме того, правоохранители составили на застройщика админпротокол о нарушении режима тишины в населенном пункте.Напомним, на участке, несмотря на многочисленные протесты местных жителей, собираются построить комплекс «Comfort City». Жильцы считают, что стройка нанесет вред инфраструктуре.





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