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Конфликт вокруг стройки в Запорожье перерос в драку. Видео

Конфликт вокруг стройки в Запорожье перерос в драку. ВидеоПредставители застройщика применили силу.

В воскресенье вечером, 17 февраля, возле парка Журналистов в Бородинском микрорайоне Запорожья собрались жители окрестных домов, в которых собираются построить новый жилой комплекс.

Территорию уже огородили забором и пригнали технику, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zanoza.

Горожане выступают против незаконной застройки и пытаются защитить зову отдыха.

Накануне противостояние вышло на новый этап: представители фирмы застройщика, которых горожане называют «титушками», пустили слезоточивый газ. Одна из пострадавших даже вынуждена была обратиться в больницу с травмой глаз. Еще один местный житель получил удар ногой.

В запорожской Нацполиции сообщили, что за помощью обратились 7 жителей. Ведется проверка. Кроме того, правоохранители составили на застройщика админпротокол о нарушении режима тишины в населенном пункте.

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Напомним, на участке, несмотря на многочисленные протесты местных жителей, собираются построить комплекс «Comfort City». Жильцы считают, что стройка нанесет вред инфраструктуре.
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 Теги: драка, стройка, Запорожье

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