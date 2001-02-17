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Раздел: Видеоновости  
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В Николаеве у ночного клуба произошла массовая драка. Видео

В Николаеве у ночного клуба произошла массовая драка. ВидеоТочное количество участников неизвестно.

Ночью в Николаеве у ночного клуба "Шторм" развязалась драка.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 0512.

Точная причина потасовки и количество участников неизвестны.

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Драка между молодыми людьми прекратилась, как только вмешались сотрудники патрульной полиции.

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 Теги: массовая драка, Николаев

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