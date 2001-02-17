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В Николаеве у ночного клуба произошла массовая драка. Видео
Точное количество участников неизвестно.
Ночью в Николаеве у ночного клуба "Шторм" развязалась драка.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 0512.
Точная причина потасовки и количество участников неизвестны.
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Драка между молодыми людьми прекратилась, как только вмешались сотрудники патрульной полиции.
Ночью в Николаеве у ночного клуба "Шторм" развязалась драка.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 0512.
Точная причина потасовки и количество участников неизвестны.
Читайте также: Трейлер нового "Хеллбоя" с Миллой Йовович впечатлил Сеть. Видео
Драка между молодыми людьми прекратилась, как только вмешались сотрудники патрульной полиции.
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