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Теракт в Сирии: кадры первых минут после взрыва. Видео
На данный момент известно о гибели не менее 24 человек.
В сирийском Идлибе, который на данный момент остается под контролем исламистов, произошел двойной теракт. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что первый взрыв произошел после того, как подорвался заминированный автомобиль в центральной части города. После того, как на место прибыли машины скорой помощи, подорвался заминированный мотоцикл.
В результате теракта погибли 24 человека, в том числе четверо детей. Также известно о 51 раненном. Отметим, Идлиб остается последним значительным регионом, неподконтрольным режиму президента Башара Асада. Провинцию контролирует альянс исламистов во главе с сирийским филиалом "Аль-Каиды".
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По данным правозащитников, из общего числа погибших 20 человек были мирными жителями.
В сирийском Идлибе, который на данный момент остается под контролем исламистов, произошел двойной теракт. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что первый взрыв произошел после того, как подорвался заминированный автомобиль в центральной части города. После того, как на место прибыли машины скорой помощи, подорвался заминированный мотоцикл.
В результате теракта погибли 24 человека, в том числе четверо детей. Также известно о 51 раненном. Отметим, Идлиб остается последним значительным регионом, неподконтрольным режиму президента Башара Асада. Провинцию контролирует альянс исламистов во главе с сирийским филиалом "Аль-Каиды".
Читайте также: Кузбассе с неба падает черный снег. Видео
По данным правозащитников, из общего числа погибших 20 человек были мирными жителями.
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