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Российский парламент принял очередные странные запреты. Видео
Новые ограничения коснутся военнослужащих страны-агрессора.
Госдума России запретила военным смартфоны и соцсети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Соответствующие ограничения приняла Государственная дума.
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Отныне закон запрещает российским военным разглашать информацию об их местонахождении, принадлежность к вооруженным силам и общаться с журналистами.
Госдума России запретила военным смартфоны и соцсети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Соответствующие ограничения приняла Государственная дума.
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Отныне закон запрещает российским военным разглашать информацию об их местонахождении, принадлежность к вооруженным силам и общаться с журналистами.
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