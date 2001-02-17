» » Российский парламент принял очередные странные запреты. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Российский парламент принял очередные странные запреты. Видео

Российский парламент принял очередные странные запреты. Видео Новые ограничения коснутся военнослужащих страны-агрессора.

Госдума России запретила военным смартфоны и соцсети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Соответствующие ограничения приняла Государственная дума.

Читайте также: Видеорегистратор заснял аварию на парковке в Луцке. Видео

Отныне закон запрещает российским военным разглашать информацию об их местонахождении, принадлежность к вооруженным силам и общаться с журналистами.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: госдума, запреты

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     1946
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх