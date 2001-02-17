» » Кадры ликвидации двух боевиков на Донбассе. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Кадры ликвидации двух боевиков на Донбассе. Видео

Кадры ликвидации двух боевиков на Донбассе. ВидеоПосле этого вольностей вроде неприкрытых прогулок по позициям боевики себе не позволяют.

В результате точечного удара украинских военных по опорному пункту российской гибридной армии в Донбассе ликвидированы боевики, которые "совсем потеряли страх и начали вразвалочку ходить на позициям, а не в траншеях". Об этом пишет, выложив в YouTube боевой эпизод, офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По данным офицера, уничтожены двое "гибридов", которые были на службе у страны-оккупанта России.

Как уточнил Штефан, после этого вольностей вроде неприкрытых прогулок по позициям боевики себе не позволяют.

Читайте также: Как Порошенко помогал раненым во время расстрелов на Евромайдане. Видео

Когда и где произошел боевой эпизод, не сообщается.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:32 » Автор: Богдан Процив
     573
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх