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Кадры ликвидации двух боевиков на Донбассе. Видео
После этого вольностей вроде неприкрытых прогулок по позициям боевики себе не позволяют.
В результате точечного удара украинских военных по опорному пункту российской гибридной армии в Донбассе ликвидированы боевики, которые "совсем потеряли страх и начали вразвалочку ходить на позициям, а не в траншеях". Об этом пишет, выложив в YouTube боевой эпизод, офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным офицера, уничтожены двое "гибридов", которые были на службе у страны-оккупанта России.
Как уточнил Штефан, после этого вольностей вроде неприкрытых прогулок по позициям боевики себе не позволяют.
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Когда и где произошел боевой эпизод, не сообщается.
В результате точечного удара украинских военных по опорному пункту российской гибридной армии в Донбассе ликвидированы боевики, которые "совсем потеряли страх и начали вразвалочку ходить на позициям, а не в траншеях". Об этом пишет, выложив в YouTube боевой эпизод, офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным офицера, уничтожены двое "гибридов", которые были на службе у страны-оккупанта России.
Как уточнил Штефан, после этого вольностей вроде неприкрытых прогулок по позициям боевики себе не позволяют.
Читайте также: Как Порошенко помогал раненым во время расстрелов на Евромайдане. Видео
Когда и где произошел боевой эпизод, не сообщается.
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