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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали, как сейчас работает "Межигорье". Видео

В Сети показали, как сейчас работает "Межигорье". Видео На содержание резиденции раньше тратилось более 4 миллионов долларов в месяц.

«Межигорье» - бывшая резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, которую он занимал с 2002 года по 2014 год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

После побега Виктора Януковича в 2014 году украинцы были в шоке, когда увидели роскошную резиденцию экс-президента в Межигорье.

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Правда, статус резиденции и нынче до конца непонятный. Чем живет "Межигорье" сейчас?

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 Теги: Межигорье, видео

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