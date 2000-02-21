В Сети показали, как сейчас работает "Межигорье". Видео

На содержание резиденции раньше тратилось более 4 миллионов долларов в месяц.



«Межигорье» - бывшая резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, которую он занимал с 2002 года по 2014 год, сообщает



После побега Виктора Януковича в 2014 году украинцы были в шоке, когда увидели роскошную резиденцию экс-президента в Межигорье.



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Правда, статус резиденции и нынче до конца непонятный. Чем живет "Межигорье" сейчас?



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter «Межигорье» - бывшая резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, которую он занимал с 2002 года по 2014 год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews После побега Виктора Януковича в 2014 году украинцы были в шоке, когда увидели роскошную резиденцию экс-президента в Межигорье.Правда, статус резиденции и нынче до конца непонятный. Чем живет "Межигорье" сейчас?





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