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В Сети показали, как Миротворец "вербовал" будущих боевиков. Видео
В распоряжение телеканала попал телефонный разговор "рекрутера".
Волонтеры центра Миротворец выдали себя за сотрудников ЧВК Вагнер и "нанимали" боевиков для службы в Донбассе и Крыму.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Волонтеры украинского центра Миротворец создали сеть сайтов, на которых от имени частной военной компании Вагнер якобы нанимали боевиков для военной службы в Донбассе, Крыму, Сирии и Африке. За 1,5 года работы на эти объявления откликнулись около 300 наемников, сообщает телеканал ATR.
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В распоряжение телеканала попал телефонный разговор "рекрутера" Миротворца и одного из потенциальных наемников. "Рекрутер" во время разговора смоделировал ситуацию, чтобы посмотреть, как будет реагировать потенциальный наемник.
Волонтеры центра Миротворец выдали себя за сотрудников ЧВК Вагнер и "нанимали" боевиков для службы в Донбассе и Крыму.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Волонтеры украинского центра Миротворец создали сеть сайтов, на которых от имени частной военной компании Вагнер якобы нанимали боевиков для военной службы в Донбассе, Крыму, Сирии и Африке. За 1,5 года работы на эти объявления откликнулись около 300 наемников, сообщает телеканал ATR.
Читайте также: В Сети показали, как ВСУ уничтожили позицию боевиков. Видео
В распоряжение телеканала попал телефонный разговор "рекрутера" Миротворца и одного из потенциальных наемников. "Рекрутер" во время разговора смоделировал ситуацию, чтобы посмотреть, как будет реагировать потенциальный наемник.
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