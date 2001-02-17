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Бойцовский пес насмерть загрыз женщину. Видео
Пес насмерть загрыз человека.
Трагедия произошла в Вознесенске прямо у детской площадки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
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Свидетели говорят - пса на погибшую натравил его хозяин, а потом бросил женщину умирать и ушел.
Трагедия произошла в Вознесенске прямо у детской площадки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Читайте также: На Киевщине бойцовский пес оставил женщину без рук
Свидетели говорят - пса на погибшую натравил его хозяин, а потом бросил женщину умирать и ушел.
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