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Раздел: Видеоновости  
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Бойцовский пес насмерть загрыз женщину. Видео

Бойцовский пес насмерть загрыз женщину. Видео Пес насмерть загрыз человека.

Трагедия произошла в Вознесенске прямо у детской площадки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

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Свидетели говорят - пса на погибшую натравил его хозяин, а потом бросил женщину умирать и ушел.





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 Теги: Бойцовский пес, смерть, Видео

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