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Дуэт Анна-Мария обматерили в прямом эфире. Видео
Зритель был не многословен.
Участниц Нацотбора на Евровидение обматерили в прямом эфире.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Когда Роман Скрыпин уже прощался с певицами, в студии раздался телефонный звонок. Зритель был не многословен - он просто назвал Анну и Марию Опанасюк "русскими бл*дями".
"Эти существа - просто русские бл*ди. Смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения, что в прямом эфире… С уважением к вам, Роман, и без уважения к этим существам", - сказал зритель.
В ответ на это одна из участниц группы поблагодарила зрителя, что он обратился к ним на русском языке.
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"Спасибо, что на русском языке вы назвали нас таким словом. Очень приятно. Идите боком. Что мы можем еще сказать?" - ответила Анна.
В то же время большинство пользователей сети поддержали телезрителя
Участниц Нацотбора на Евровидение обматерили в прямом эфире.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Когда Роман Скрыпин уже прощался с певицами, в студии раздался телефонный звонок. Зритель был не многословен - он просто назвал Анну и Марию Опанасюк "русскими бл*дями".
"Эти существа - просто русские бл*ди. Смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения, что в прямом эфире… С уважением к вам, Роман, и без уважения к этим существам", - сказал зритель.
В ответ на это одна из участниц группы поблагодарила зрителя, что он обратился к ним на русском языке.
Читайте также: Трампа обматерили в Конгрессе США - СМИ
"Спасибо, что на русском языке вы назвали нас таким словом. Очень приятно. Идите боком. Что мы можем еще сказать?" - ответила Анна.
В то же время большинство пользователей сети поддержали телезрителя
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