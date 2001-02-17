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Дуэт Анна-Мария обматерили в прямом эфире. Видео

Дуэт Анна-Мария обматерили в прямом эфире. Видео Зритель был не многословен.

Участниц Нацотбора на Евровидение обматерили в прямом эфире.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Когда Роман Скрыпин уже прощался с певицами, в студии раздался телефонный звонок. Зритель был не многословен - он просто назвал Анну и Марию Опанасюк "русскими бл*дями".

"Эти существа - просто русские бл*ди. Смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения, что в прямом эфире… С уважением к вам, Роман, и без уважения к этим существам", - сказал зритель.

В ответ на это одна из участниц группы поблагодарила зрителя, что он обратился к ним на русском языке.

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"Спасибо, что на русском языке вы назвали нас таким словом. Очень приятно. Идите боком. Что мы можем еще сказать?" - ответила Анна.
В то же время большинство пользователей сети поддержали телезрителя



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 Теги: Анна-Мария, Видео, мат

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