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Раздел: Видеоновости  
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Женщина родила 8 детей одновременно. Видео

Женщина родила 8 детей одновременно. ВидеоОдинокая мама родила 14 детей.

Надя Сулейман родила 8 близнецов, прибегнув к ЭКО, видимо тех шестерых детей в возрасте от 2 до 7, которые у нее уже были, ей показалось недостаточно.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

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 Теги: Женщина, Видео

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Вчера, 22:54 » Автор: Эдгар Букмирза
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