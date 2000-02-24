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Женщина родила 8 детей одновременно. Видео
Одинокая мама родила 14 детей.
Надя Сулейман родила 8 близнецов, прибегнув к ЭКО, видимо тех шестерых детей в возрасте от 2 до 7, которые у нее уже были, ей показалось недостаточно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Читайте также: В Британии женщина родила чужим семьям 15 детей
Надя Сулейман родила 8 близнецов, прибегнув к ЭКО, видимо тех шестерых детей в возрасте от 2 до 7, которые у нее уже были, ей показалось недостаточно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Читайте также: В Британии женщина родила чужим семьям 15 детей
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