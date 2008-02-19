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В открытое море вышли "Кентавры" ЗСУ. Видео
Украина отправила в море два бронированных катера типа "Гюрза".
На борту - вооруженные морские пехотинцы в полном обмундировании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
На борту находятся морские пехотинцы с оружием.
Читайте также: Российские малые ракетные корабли вышли в Средиземное море
Это - практические занятия морских пехотинцев на бронированных катерах"Кентавры".
На борту - вооруженные морские пехотинцы в полном обмундировании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
На борту находятся морские пехотинцы с оружием.
Читайте также: Российские малые ракетные корабли вышли в Средиземное море
Это - практические занятия морских пехотинцев на бронированных катерах"Кентавры".
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