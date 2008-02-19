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Раздел: Видеоновости  
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В открытое море вышли "Кентавры" ЗСУ. Видео

В открытое море вышли "Кентавры" ЗСУ. ВидеоУкраина отправила в море два бронированных катера типа "Гюрза".

На борту - вооруженные морские пехотинцы в полном обмундировании.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

На борту находятся морские пехотинцы с оружием.

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Это - практические занятия морских пехотинцев на бронированных катерах"Кентавры".



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 Теги: ЗСУ, море, Видео

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