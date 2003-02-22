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В Сети показали новые захватывающие кадры из "Игры престолов". Видео
Кадры из "Игры престолов" содержат намек на захватывающее сражение.
Американский телеканал HBO представил почти двухминутный трейлер ряда своих новых телешоу, выход которых запланирован на ближайшее время.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Среди них оказался последний сезон популярного фэнтези-сериала "Игра престолов".
Кадры из "Игры престолов" содержат намек на захватывающее сражение во второй половине восьмого сезона, премьера которого запланирована на 14 апреля.
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Кроме того, в ролике звезда сериала Мэйси Уильямс изображается крупным планом в роли Арьи Старк в боевой экипировке.
Американский телеканал HBO представил почти двухминутный трейлер ряда своих новых телешоу, выход которых запланирован на ближайшее время.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Среди них оказался последний сезон популярного фэнтези-сериала "Игра престолов".
Кадры из "Игры престолов" содержат намек на захватывающее сражение во второй половине восьмого сезона, премьера которого запланирована на 14 апреля.
Читайте также: В Сети показали, как снимают финал "Игры престолов". Фото
Кроме того, в ролике звезда сериала Мэйси Уильямс изображается крупным планом в роли Арьи Старк в боевой экипировке.
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