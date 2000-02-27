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В американском небе засняли странный прямоугольный объект. Видео
Объект имеет неизвестное происхождение.
Незнакомец, сделавший эти кадры в конце января в Коньерсе (Джорджия, США), всё это время показывал отснятый материал уфологам и сторонникам «теории заговора», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
И вот наконец видеоролик появился на нескольких YouTube-каналах, посвященных НЛО и всему необъяснимому. Странный прямоугольный тёмный объект, целенаправленно прокладывающий себе путь в небе, и впрямь удивил зрителей.
Несмотря на то, что некоторые уверены, что очевидец снял самый обычный метеозонд, многие считают, что перед нами корабль пришельцев.
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Есть также пользователи, которые в шутку предположили, что это и вовсе ковёр-самолёт, убежавший от своего владельца.
Незнакомец, сделавший эти кадры в конце января в Коньерсе (Джорджия, США), всё это время показывал отснятый материал уфологам и сторонникам «теории заговора», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
И вот наконец видеоролик появился на нескольких YouTube-каналах, посвященных НЛО и всему необъяснимому. Странный прямоугольный тёмный объект, целенаправленно прокладывающий себе путь в небе, и впрямь удивил зрителей.
Несмотря на то, что некоторые уверены, что очевидец снял самый обычный метеозонд, многие считают, что перед нами корабль пришельцев.
Читайте также: Queen открыли церемонию вручения премии "Оскар". Видео
Есть также пользователи, которые в шутку предположили, что это и вовсе ковёр-самолёт, убежавший от своего владельца.
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