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Раздел: Видеоновости  
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В американском небе засняли странный прямоугольный объект. Видео

В американском небе засняли странный прямоугольный объект. Видео Объект имеет неизвестное происхождение.

Незнакомец, сделавший эти кадры в конце января в Коньерсе (Джорджия, США), всё это время показывал отснятый материал уфологам и сторонникам «теории заговора», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

И вот наконец видеоролик появился на нескольких YouTube-каналах, посвященных НЛО и всему необъяснимому. Странный прямоугольный тёмный объект, целенаправленно прокладывающий себе путь в небе, и впрямь удивил зрителей.

Несмотря на то, что некоторые уверены, что очевидец снял самый обычный метеозонд, многие считают, что перед нами корабль пришельцев.

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Есть также пользователи, которые в шутку предположили, что это и вовсе ковёр-самолёт, убежавший от своего владельца.



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 Теги: США, НЛО

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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