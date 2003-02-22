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Эксперт поделилась секретами быстрого похудения. Видео
Похудеть можно гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.
Вам обязательно удастся сбросить лишние килограммы, если вы будете придерживаться этих советов. Они простые, но действенные, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Например, вы не любите спортзал? Тогда просто двигайтесь! Неважно как: убирайте, танцуйте, идите на прогулку с собакой.
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Но это еще не все. Смотрите видео, чтобы узнать, что еще вам поможет достичь желаемого результата.
Вам обязательно удастся сбросить лишние килограммы, если вы будете придерживаться этих советов. Они простые, но действенные, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Например, вы не любите спортзал? Тогда просто двигайтесь! Неважно как: убирайте, танцуйте, идите на прогулку с собакой.
Читайте также: Яркая Барселона с высоты птичьего полета. Фото
Но это еще не все. Смотрите видео, чтобы узнать, что еще вам поможет достичь желаемого результата.
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